İcmal gençlik derneği'nden 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zaferi 2. Viyana kuşatmasından sonra haçlı orduları karşısında yaklaşık 250 yıllık

bir geri çekilmenin son bulduğu tarihimizin en büyük zaferlerinden biridir.

Ehl-i Beyt nefesinin buram buram hissedildiği, milli birliğin zirveye çıktığı 3 ayda geçilemez denilen düşman mevzilerinin 3 saat içinde yerle bir edildiği büyük zaferdir 30 Ağustos… Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basmasından itibaren hem işgalci

güçlerin hem de içerideki işbirlikçi hainlerin alt edilerek 3 yıl 3 ay 22 gün sonra kazanılan Büyük Zaferdir 30 Ağustos…

Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos günü Kocatepe’de topçu ateşi başladığında, gözlerinden yaşlar akarak “Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et… Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsaade etme” diye Allah’a dua eden ve duası kabul edilen Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin Türk Milletinin gönlüne altın harflerle yazıldığı gündür 30 Ağustos…

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Allah Mustafa Kemal Atatürk ve O’nunla birlikte mücadele eden bütün silah arkadaşlarından razı olsun.