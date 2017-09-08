İddia üzerine çıktı ama inemedi

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi’ndeki spor parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki D.K. henüz hizmete açılmayan spor parkına girerek arkadaşları ile tırmanma duvarına çıkabileceği konusunda iddiaya girdi. Kısa sürede duvara tırmanan D.K. aşağı inmeye korkunca tırmanma duvarının tepesinde mahsur kaldı. D.K.’nin aşağıda bekleyen arkadaşları da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdiven ile tırmanma duvarına çıkarak 14 yaşındaki D.K.’yi emniyet kemeri yardımı ile aşağı indirdi. “Allah'ım şükürler olsun” diye bağıran D.K. gözyaşlarına hakim olamadı. Olay sırasında parkta bulunan çocuklardan B.Y., D.K.’nin arkadaşlarının gazına gelerek yukarı tırmandığını ancak sonradan aşağı inemediğini söyledi.

Tırmanma duvarında mahsur kalan D.K. ve arkadaşları tutulan tutanağın ardından olay yerinden ayrıldı. İHA