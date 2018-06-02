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İftar vakti göçük şoku

Avcılar’da iftar yapmak için bir restoranda bulunan vatandaşlar oruçlarını açtıkları sırada hayatının şokunu yaşadı. Restoranın zeminin çökmesi nedeniyle oluşan çukura çok sayıda müşteri düştü. Çukura düşen bir vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:18
İftar vakti göçük şoku

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oruçlarını açmak için bir restorana gelen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapmaya başladı. Bu sırada büyük bir gürültüyle ve henüz bilinmeyen bir sebeple restoranın zemini çöktü. Çökmenin etkisiyle restoranın içerisinde büyük bir çukur oluştu. Vatandaşların içerisine düştüğü çukurda adeta can pazarı yaşandı.

Çukura düşen vatandaşlardan biri beton parçalarının arasında kalarak sıkıştı. Masa, sandalye ve beton malzemelerin el birliğiyle çukurdan dışarıya taşınması sonucu sıkışan vatandaş restoranda bulunan diğer müşteriler tarafından kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, restoranın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı vatandaş, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin incelemesi sonucu iş yerinin çalışma ruhsatının olmaması sebebiyle restoran kapatıldı.

Sıkışan vatandaşı el birliğiyle çıkarttıklarını belirten bir vatandaş, "Bir anda taban çöktü, restoranda bulunan 40 -50 kişi birden aşağıya düştü. Biz de gördük hemen yardım ettik ve çıkardık. Birçok kişide hafif yaralanma oldu. Bir teyzemiz betonun altında sıkışarak kalmıştı, biraz boşluk vardı arayıp açıp çıkarttık. İftar yapıyorlardı, zaten olay anında itfaiye ve polis geldi" şeklinde konuştu.

İHA

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