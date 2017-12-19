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İhmal bir cana mal oluyordu

İnegöl'de kaldırımda yürüyen genç kız, inşaattan düşen inşaat demiri sebebiyle yaralandı. Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı 

19 Aralık 2017 Salı 16:47
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İhmal bir cana mal oluyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya olarak kaldırımda yürüyen genç kız, inşaattan düşen demir sebebiyle yaralandı.

O anlar kameraya yansıdı. Mahmudiye mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Begüm Kiraz, arkadaşına gitmek üzere evden çıktı.

Kaldırımda yürüyen genç kız, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde yapımı devam eden iki katlı inşaatın önüne geldi. Ustaların çalıştığı sırada 4 metre uzunluğundaki kalıp demiri genç kızın üzerine düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kafasına demir düşen genç kız kanlar içinde kalırken, olayın ardından bağırmaya başlayan genç kızın imdadına inşaatta çalışan ustalar yetişti. Başından yaralanan genç kız, çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.

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İnegölKaldırımInşaatDemirPolisGüvenlik Kamerası
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