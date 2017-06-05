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İhmaller zinciri ölüm getirdi

Eskişehir’de boşaltılan bir okulun hırsızlar tarafından talan edilmesinin önüne geçilememesi sonrasında geçtiğimiz hafta bir çocuğun da okulda bulunan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi mahalleliyi isyan ettirdi

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İhmaller zinciri ölüm getirdi
Eskişehir Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan teknik lisenin geçtiğimiz yıl Aşağısöğütönü Mahallesi’ne taşınmasının ardından boş kalan bina hırsızların hedefi olmuştu. Okul içerisinde demir ve farklı materyalleri çalan hırsızların önüne geçmek isteyen Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Gülnazik Yüksel, yetkililere defalarca çağrıda bulunmuş, ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Hırsızlar, demir malzemelerin bitmesinin ardından okulda bulunan yaklaşık 100’e yakın pencereyi çaldı. Okula ait sadece duvarları kalırken, Muhtar Gülnazik Yüksel, devletin malının bu kadar kolay şekilde yağmalanıp götürülmesine göz yumanlara tepki gösterdi. Okulda hırsızlığın önüne geçilmemesinin yanı sıra, geçtiğimiz hafta bir genç çocuğun okula gelen trafoda elektriğe çarpılarak hayatını kaybetmesi bir ihmali daha ortaya çıkardı. Okulun yaklaşık 2 dönem önce taşınmasına rağmen elektriğinin kesilmediğini iddia eden Muhtar Yüksel, ihmal sonucunda gencin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise "Biz orayı tamir edip lise olarak eğitime devam etmek istiyoruz. Demirbaş ve mallarına zarar verdiler. Emniyet zaman zaman önlem aldı. O alan sit alanı olması dolayısıyla yıkım yapılamıyor. Bu da bizim hızımızı yavaşlattı. Değişik alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Biz de eleman eksikliğinden devamlı olarak oraya bir güvenlik görevlisi koyamadık" dedi. İHA
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