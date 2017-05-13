İki aylık çalışma sonuç verdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda gözaltına alınan toplam 28 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyeti tarafından 2 ay süren ve 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul ilinden temin ettikleri kokain maddesini Antalya'ya getirerek pazarlayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 2 aylık projeli çalışma sonucunda, değişik tarihlerde yapılan 10 ayrı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 kilo 564 gram kokain, 1 kilo 464 gram esrar, 51 gram toz esrar, 16 adet ecstacy hap, 750 gram katkı maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm. çaplı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirilmişti.