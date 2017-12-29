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İki fabrika küle döndü

Kocaeli’de 2 fabrika ve bir otomobil servisinde yangın çıktı. 3 saat süren yangında iki fabrika tamamen küle döndü

29 Aralık 2017 Cuma 17:18
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İki fabrika küle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ambalaj üretim fabrikasında yangın çıktı. 2 fabrika ile otomobil satış noktasına da sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın sabah 06.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir ambalaj üretim fabrikasında meydana geldi.

Ambalaj üretim fabrikasının dış kısmında bulunan elektrik direğinden kopan tel, hurda kağıtların bulunduğu konteyner üzerine düştü. Düşme sonrasında konteynerdeki kağıtların tutuşmasıyla yangın başladı.

Hızla büyüyen alevler, ambalaj fabrikasına sıçradı. Alevlerin büyüdüğünü gören fabrika işçileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

2 fabrika bir otomobil servisi alevlere teslim oldu

Kısa sürede olay yerine Kocaeli’nin 12 ilçesinden Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevler ambalaj fabrikasının bitişiğinde bulunan gıda üretim fabrikası ve otomobil satış ve servis alanına sıçradı. Otomobil servisi çalışanları satış için bekleyen sıfır araçlar ile, servis kısmındaki araçları hızla yangın alanından uzaklaştırdı.

Alevler arasına daldılar

Fabrikalarının alev alev yandığını gören işçi ve fabrika sahipleri, gözyaşları içerisinde itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettiği esnada, gıda fabrikası çalışanları alevlerin arasına girerek, fabrikaya ait önemli belgelerin olduğu bilgisayar, harddisk ve dosyaları almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin engelleme çalışmasına rağmen içeri giren fabrika çalışanları, belgeleri alevlerin arasından alarak dışarı çıkardı.

Yangın 3 saat sürdü

Çıkan yangında ambalaj üretim fabrikası, gıda üretim fabrikası tamamen yanarken otomobil satış ve servis alanı ise büyük oranda hasar gördü.

Servis alanında bulunan ve yangın nedeniyle dışarıya çıkarılamayan bir hafif ticari araç da kısmen yandı.

İtfaiye ekiplerince yapılan ve yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın 9.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın alanına gelen Vali Yardımcısı Dursun Balaban yangın hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.
İHA

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