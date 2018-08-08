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İki genç uyuşturucudan hayatını kaybetti

Gaziantep’te uyuşturucu kullanan iki genç hayatını kaybetti

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:24
İki genç uyuşturucudan hayatını kaybetti

'Uyuşturucu bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K. (27), önceki gün aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu yaşamını yitirirdi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, yerde hareketsiz yatan birini görünce ailelerine haber verdi.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu öldüğünü belirledi. Diğer olayda ise uyuşturucu madde kullanan 24 yaşındaki Yunus K. hayatını kaybetti.

Yunus K.'nın hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını gören ailesi hemen genci hastaneye götürdü. Kalbi duran Yunus K. 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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