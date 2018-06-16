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İki günde 37 kişi hayatını kaybetti

Arife ve bayramın birinci günlerinde bayram tatilinde son 14 yıl ortalamasına göre istatistikler açıklandı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybetti

16 Haziran 2018 Cumartesi 19:27
İki günde 37 kişi hayatını kaybetti

Arife ve bayramın birinci günlerinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında tatilinin ilk iki gününde 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Açıklamada, "Karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 13-18 Haziran 2018'de 6 gün süreyle sahada yaklaşık 70 bin trafik personel, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için 237 personel ve alınan tedbirleri gözden geçirmek ve denetlemek amacıyla 32 polis başmüfettişi 24 saat esasına göre görevlendirildi. Alınan bu önlemler sayesinde 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi." ifadeleri kullanıldı.

Can kayıplarına yol açan kazalara ilişkin de tespitlerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can kayıplarına neden olan trafik kazaları incelediğinde ise vatandaşların hız kurallarına, takip mesafesine, yağışlı yol şartlarına uymamalarının, yol kenarlarına ve tesis girişlerine hatalı park ve/veya duraklama yapmalarının, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmalarının, yol koşullarına uygun lastik kullanmamalarının, yaya geçiş önceliklerine dikkat etmemelerinin neden olduğu tespit edildi. Ayrıca kazalarda can kaybının olmasında veya artmasında en önemli etmenin emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklandığı görülüyor."

Emniyet kemeri uyarısı

Pazar gününe kadar bayram dönüşü trafiğinin yaşanacağı hatırlatılan açıklamada, "Vatandaşların bayram sevincinin kesintiye uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması için tüm vatandaşların başta hız, takip mesafesi, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmamak olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları konusunda dikkat etmeleri önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TrafiğiIçişleri BakanlığıYazılı Açıklama
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