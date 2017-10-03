Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103908
ALTIN
146.086
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7309
EURO
4.1959

İki katlı halk otobüsü devrildi

Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaza, otobüsün ön tekerleğinin patlaması sonucu meydana geldi

03 Ekim 2017 Salı 17:38
10 Okunma
İki katlı halk otobüsü devrildi

İstanbul Ispartakule gişelerinde iki katlı özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu, 20 kişi yaralandı. TEM Otoyolunda E-57 numaralı Esenkent Bahçeşehir-Bakırköy seferini yapan 34 TN 2682 plakalı iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçtiği sırada beton bloklara çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

12 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 12 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 8 yolcuya da sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Devrilen otobüsten yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yol, karayolları ekiplerince kumlandı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu'nda bir süre aksayan trafik otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. Hafif yaralanan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise alınan ilk bilgilere göre otobüsün ön tekerleğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. AA

Anahtar Kelimeler:
BahçeşehirIspartaKuleOtobüsYaralıPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim