İki katlı halk otobüsü devrildi

İstanbul Ispartakule gişelerinde iki katlı özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu, 20 kişi yaralandı. TEM Otoyolunda E-57 numaralı Esenkent Bahçeşehir-Bakırköy seferini yapan 34 TN 2682 plakalı iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçtiği sırada beton bloklara çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

12 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 12 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 8 yolcuya da sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Devrilen otobüsten yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yol, karayolları ekiplerince kumlandı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu'nda bir süre aksayan trafik otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. Hafif yaralanan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise alınan ilk bilgilere göre otobüsün ön tekerleğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. AA