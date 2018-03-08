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İki öğretim üyesi karakolluk oldu

2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi

08 Mart 2018 Perşembe 17:54
İki öğretim üyesi karakolluk oldu

Erzurum Atatürk Üniversitesinde iki kadın öğretim üyesinin ’cihaz’ tartışması karakolda bitti.

5 Mart Pazartesi günü, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda meydana gelen olayda, Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin (40) ile Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar (35) arasında fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı ’spektrofotometre’nin kullanımıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin tarafından darp edildiğini ileri süren Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, polise şikayetçi olarak rapor aldı.Özakar ifadesinde Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin’in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Prof. Dr. Çetin ise iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Atatürk Üniversitesiöğretim üyesiKavga
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