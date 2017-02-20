İki otobüs kafa kafaya çarpıştı 8 ÖLÜ

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Kaza, Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi. 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpman, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, “Saat 08.30 sıralarında Dilucu Sınır Kapısına yakın bir yerde, sis olmasından dolayı kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Bunlardan 2’si araçların sürücüleri, diğerlerinin ise daha kimlikleri belirlenmedi. Cenazeler adli tıp kurumuna gönderildi” dedi. Valinin açıklamasından sonra ölü sayısı 8'e çıktı. İHA