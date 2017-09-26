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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

26 Eylül 2017 Salı 16:54
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Devrekani ilçesine bağlı İnciğez köyü yol ayrımında Ekrem G. (23) idaresindeki 06 GB 0163 plakalı otomobil ile Ruhi Başkaya (71) yönetimindeki 37 AB 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden birisi yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Yaşanan kazada araç sürücüleri Ekrem G. ile Ruhi Başkaya ve otomobillerde bulunan Sena A. (21), Hülya T. (20), F.H.B. (33) ve S.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ruhi Başkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, araçların kontrollü bir şekilde otoparka çekilmesini sağladı. İHA

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