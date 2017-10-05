İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi ve Kozanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Bahattin Çelik idaresindeki 42 BJA 99 plakalı otomobil ile Rıza Özcan idaresindeki 06 CFZ 20 idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, sürücülerden Bahattin Çelik ve diğer otomobilde bulunan yolculardan Hacer Çelik hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Rıza Özcan ise olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberi alarak olay yerine gelen sürücü Bahattin Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, cenazeler savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.