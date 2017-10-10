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İkinci kattan düşen işçi öldü

Adana'da kitap dağıtım deposunda çalışan bir kişi ikinci katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 Salı 16:58
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İkinci kattan düşen işçi öldü

Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kitap dağıtım deposunda paketleme işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Mustafa Anlamaz, öğle arasından sonra tekrar paketleme yapmaya başladı.

Bir süre sonra Anlamaz, 4 katlı binanın 2. katındaki mutfağa gitti. Depodaki diğer çalışanlar bir ses duydu. Sesin geldiği yere giden işçiler Anlamaz'ın yerde kanlar içinde kaldığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Anlamaz'ın 2. katın penceresinden kafasının üzerine beton zemine düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Anlamaz'ın arkadaşları cenazesinin başında gözyaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKitapDepoPencere
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