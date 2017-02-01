İkinci soba zehirlenmesinden kurtulamadı

1.5 ay önce de kahvaltı daveti kurtarmıştı

Çiftin yaklaşık 1,5 ay önce de benzer bir şekilde sobadan zehirlendikleri öğrenilirken, ilk zehirlenmelerinde çifti alt katta oturan kardeş Mustafa Ateş’in kurtardığı ortaya çıktı. 1,5 ay önce yaşanan olayda Hasan Ateş, bir gün öncesinde kardeşi Mustafa Ateş ve eşini kahvaltı yapmak için evine davet etmiş, kahvaltı için üst kattaki ağabeyinin evine giden Mustafa Ateş ve eşi, içeridekileri baygın vaziyette bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan çift, hayatta kalmıştı. İHA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi 55 Nolu sokaktaki 25 numaralı ikamette oturan Ayşe ve Hasan Ateş çifti, dün sabaha karşı tüten sobanın dumanından zehirlendi. Alt katta oturan ve bir gün öncesinden kahvaltıya davet edilen kardeşi Mustafa ve eşi, sabah kahvaltı için girdiği evde ağabeyi ve eşinin yerde yattığını gördü. Polis ve sağlık ekiplerinden yardım istenmesi üzerine gelen sağlık ekipleri çifti hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşe Ateş kurtarılamazken, kocası Hasan Ateş ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Ayşe Ateş’in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.