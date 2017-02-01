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İkinci soba zehirlenmesinden kurtulamadı

Gaziantep’te 1.5 ay içerisinde ikinci kez sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan çiftten Ayşe Ateş hastanede yaşamını yitirirken, kocası Hasan Ateş ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

01 Şubat 2017 Çarşamba 17:00
İkinci soba zehirlenmesinden kurtulamadı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi 55 Nolu sokaktaki 25 numaralı ikamette oturan Ayşe ve Hasan Ateş çifti, dün sabaha karşı tüten sobanın dumanından zehirlendi. Alt katta oturan ve bir gün öncesinden kahvaltıya davet edilen kardeşi Mustafa ve eşi, sabah kahvaltı için girdiği evde ağabeyi ve eşinin yerde yattığını gördü. Polis ve sağlık ekiplerinden yardım istenmesi üzerine gelen sağlık ekipleri çifti hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşe Ateş kurtarılamazken, kocası Hasan Ateş ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Ayşe Ateş’in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
1.5 ay önce de kahvaltı daveti kurtarmıştı
Çiftin yaklaşık 1,5 ay önce de benzer bir şekilde sobadan zehirlendikleri öğrenilirken, ilk zehirlenmelerinde çifti alt katta oturan kardeş Mustafa Ateş’in kurtardığı ortaya çıktı. 1,5 ay önce yaşanan olayda Hasan Ateş, bir gün öncesinde kardeşi Mustafa Ateş ve eşini kahvaltı yapmak için evine davet etmiş, kahvaltı için üst kattaki ağabeyinin evine giden Mustafa Ateş ve eşi, içeridekileri baygın vaziyette bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan çift, hayatta kalmıştı. İHA
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