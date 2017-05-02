İlk 100 günde 106 kadın öldürüldü

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. Geçtiğimizin yılın ilk 100 günlük diliminde erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 94 iken, bu yılın aynı döneminde sayı 106’ya yükseldi.

Yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılının ilk 100 gününde kadına yönelik şiddet ve cinayetle ilgili 4 bin 90 haberin basında yansıma bulduğu tespit edildi. Bu yılın ilk 100 günlük diliminde ise yapılan haber sayısı 2 bin 44 olarak belirlendi.

2017 yılında cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçtiğimiz yıla göre düşük olması akıllara soru işaretlerini getirdi. Medyaya yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Öldürülen kadınların beşinin koruma kararı olmasına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden kadınların illere göre istatistiği çıkarıldığında ise İstanbul’un başı çektiği görülüyor. Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; İstanbul’da 18 kadın cinayeti yaşanırken, İstanbul’u sırasıyla İzmir (11), Bursa (9), Antalya (8), Balıkesir (6) takip etti.

HABER MERKEZİ