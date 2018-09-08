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İnşaat işçisi metrelerce yukarıdan temele düştü

Büyükçekmece’de inşaat halindeki bir binadan metrelerce aşağıdaki temele düşen işçi, itfaiye ekipleri ve arkadaşlarının yardımı ile kurtarıldı

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:40
İnşaat işçisi metrelerce yukarıdan temele düştü

Tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılan işçi, “Bel komple kırıldı, olduğu gibi bu şekilde düştüm. Vurunca ben koptu dedim zaten” dedi. Büyükçekmece Mimarsinan’da bir binanın inşaatına beton dökme çalışmaları sırasında 50’li yaşlardaki Cemalettin D. adlı işçi, metrelerce yüksekten temele düştü.

Yaralı işçi, düştüğü yerden itfaiye ekipleri ve işçi arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Halat yardımı ile yukarıya çıkarılan işçi, daha sonra ambulansla yakın bir hastaneye götürüldü. İşçinin çocukları olduğu öğrenilirken, inşaatta çalışan diğer işçiler arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Cemalettin D. düştüğü yerden çıkarıldığı sırada, “Bel komple kırıldı, olduğu gibi bu şekilde düştüm. Vurunca ben koptu dedim zaten” dedi. Yaralının tedavisine hastanede devam ediliyor.   

Son Güncelleme: 08.09.2018 17:43
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