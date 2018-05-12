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İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Diyarbakır’da özel bir hastaneye ait inşaatın iskelesi üzerinde işçilerin bulunduğu esnada çöktü. Olayda 2’si ağır 5 işçi yaralandı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:01
İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Diyarbakır’da özel bir hastaneye ait inşaatın iskelesi çöktü. Olayda 2’si ağır 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastaneye ait olduğu öğrenilen inşaatın iç tarafında bulunan iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. İskelenin çökmesi ile birlikte üzerinde bulunan 5 işçi sert zemine çakılarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından işçiler, ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü.

İHA

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