İnşaata uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kaza, sabah saatlerinde Karatepe ilçesi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Şükrü Tüzel (25) idaresindeki 41 DB 686 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklendikten sonra takla atarak inşaat halindeki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekipleri’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olan yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kayıtlarda sürücünün bir hayli süratle yolda seyir ettiği ve takla atarak duvara çarptığı görüldü.

İHA