İnşaatın beton kalıpları çöktü

İnşaat işçileri, beton kalıplarını yerleştirmek için 2 katlı yapının üzerine çıktı. Bu sırada beton kalıpları belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altından çıkartılan 52 yaşındaki Ahmet Tuğrul, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.