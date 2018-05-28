İnşaat işçileri, beton kalıplarını yerleştirmek için 2 katlı yapının üzerine çıktı. Bu sırada beton kalıpları belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altından çıkartılan 52 yaşındaki Ahmet Tuğrul, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.
İnşaatın beton kalıpları çöktü
Van’da bir inşaatta beton kalıplarının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay, Sıhke Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi
28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:05