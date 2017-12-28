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İnşaatta feci kaza

Kahramanmaraş’ta bir apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında beton pompasının kolunun kırılarak işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
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İnşaatta feci kaza

Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesinde bir apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında beton pompası kırılan kolu inşaatta çalışan Soner Purlu (35) ile Aziz Saman’ın (45) üzerine düştü.

Düşen parçanın altında kalan Soner Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, Aziz Saman yaralandı.

İnşaat işçisi Soner Purlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralı Aziz Saman Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İnşaat işçisi Aziz Saman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenirken, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KahramanmaraşInşaatTemelBeton PompaIşçi
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