İnşaattan düşen genç yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 4 gün önce bir binada yapılan tadilat sırasında 2 metrelik iskeleden düşerek ağır yaralanan Güneş Ağdemir, hastanede tedavi görüyordu. İddiaya göre, elektrik çarpması sonucu yere düşen genç, yoğun bakımda tedaviye yanıt veremedi ve hayatını kaybetti. Güneş Ağdemir'in inşaat iskelesinden düşmesi ile alakalı farklı iddialar ortaya atılırken, yapılan incelemeler sonrasında konunun aydınlanması bekleniyor.