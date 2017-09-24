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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı. Olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde meydana geldi

24 Eylül 2017 Pazar 16:57
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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İnşaatta çalışan Suriye uyruklu Hacı Hüsüno, dengesini kaybederek birinci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hüsüno, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaHarranInşaatIşçiMeydana
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