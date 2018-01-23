İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 197. Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaatta çalışma yapan ve asansör ustası olduğu öğrenilen Ahmet Topçu (46), iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan asansör ustasına ilk yardımı çalışma arkadaşları yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen ambulansın içerisine alınarak müdahalede bulunulan Ahmet Topçu, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen yaralı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

