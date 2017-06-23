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İnşaattan düşen işçi öldü

Çanakkale'nin Biga İlçesinde bir inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti.

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İnşaattan düşen işçi öldü
Çanakkale'nin Biga İlçesinde bir inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi 524. Sokakta meydana geldi. İnşaat işçisi Deniz İşeri(27) 3 katlı binanın çatısında elinde kiremitle yürürken dengesini kaybederek zemine çakıldı. Olayı gören arkadaşlarını durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilen İşeri yaşamını kaybetti.
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