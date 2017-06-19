Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'İnsan varsa, adalet de olmak zorundadır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci günününde yürüyüşe başlamadan önce Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınlarında hazırlanan konaklama alanında açıklamada bulundu.

Bu haber kez okundu.

'İnsan varsa, adalet de olmak zorundadır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci günününde yürüyüşe başlamadan önce Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınlarında hazırlanan konaklama alanında açıklamada bulundu.

Yürüyüşlerinden son derece memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, adalet kavramına verdikleri önemi artık bütün dünyanın bildiğini söyledi. Adalet, hak ve hukukun birbirinden ayrılmaz kavramlar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, herkes için adalet, hak ve hukuk istediklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Kimseye zarar vermiyoruz, kimseye kötü söz söylemiyoruz, yan bakmıyoruz. 80 milyonunun bir arada, kardeşçe, huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler, kızdırmak isteyenler olabilir, hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim 80 milyon için. Dün yürüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık, gelip geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir, 'Bu  yağmurun altında, bu insanlar niye yürüyor?' Onlara şunu söylemek isterim; Biz, adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde, adalet de olmak zorundadır." 

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle, yürüyüşünün  beşinci gününe başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yürüyüşüne "amirallere suikast" soruşturması sürerken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar da katılıyor. Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy da Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veriyor.

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPEnis BerberoğluAdalet Yürüyüşü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100