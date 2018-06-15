insanlık dışı olay! Yavru köpeğin 4 ayağını da...

Bir köpeğin 4 ayağını kesip bıraktılar.

İnsanlık dışı olay Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşandı.

4 ayağı kesilmiş halde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpek, veterinere götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında İstanbul’da bulunan bir veterinere gönderilen ağır yaralı köpek hemen ameliyata alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı köpek yaşamını yitirdi.

insanlık dışı olay hakkında konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu 'bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde' dedi. Vali "İl jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye" diye konuştu.