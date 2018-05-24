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İnşattan düşen genç ağır yaralandı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir inşaatta çalışan genç, dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:55
İnşattan düşen genç ağır yaralandı

Eskil ilçesinde bir inşatta balkon korkuluğu yapan A.H.Ö. (18), biranda dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Ağır yaralanan genç, iş arkadaşlarının çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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