Mardin'de yol kontrolü yapan polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yol kontrol çalışması yapıldı. Çalışmada, Kızıltepe ile Derik Üçyol arasından geçen İpekyolu üzerinde kurulan yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 10 adet çuval içerisinde 61 paket halinde 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İpekyolu’nda 320 kilo esrar ele geçirildi
Mardin'de yol kontrolü yapan polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
06 Haziran 2017 Salı 14:05
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