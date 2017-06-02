İpi çektikçe uyuşturucu fışkırdı

Son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlarla adını sıkça duyuran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirleri ne adeta savaş açtı. İran’dan Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir otomobili yakalamak için Narkotim dedektifleri operasyon başlattı. Sevkiyatı adım adım izleyen Kocaeli Narkotim ekipleri, içinde 3 kişilik İran asıllı bir ailenin olduğu otomobili Kartepe ilçesi D-100 karayolu üzerinde durdurdu. İlk incelemede narkotik köpeği Stark’ın aracın altına tepki vermesi üzerine lüks otomobil Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Köpek koku almasın diye gres yağı sürmüşler