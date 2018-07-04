Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865

İplik fabrikası cayır cayır yandı

İstanbul Hadımköy’deki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 12 ilçeden itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:04
İplik fabrikası cayır cayır yandı

Hadımköy’deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi’ndeki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atatürk Organize Sanayi Sitesi’deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli’den başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi. Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500-5 bin metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.

3 katlı fabrika

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktığı sırasında yan taraftaki fabrikada saha denetimi yapan İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu yaşananları anlattı. Yangının çatıdan başladığı söyleyen Güneysu, alarmların çalmasıyla birlikte tahliye çalışmasına başladıklarını söyledi.

Yangın sırasında fabrikada yüzlerce çalışanın olduğunu belirten Güneysu, dumandan etkilenenler olduğunu fakat can kaybı olmadığını söyledi.

‘Yangın çıktığında yüzlerce personel vardı’

İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu, “Bugün bizim saha denetimi günümüzde firmada gezerken alarmlar çaldı. Yan binanın çatısında yangın çıktığı öğrendik. Hızlı bir şekilde çalışanlarımızı tahliye etti. İtfaiye ihbarını ben yaptım. İlk başta iki tane itfaiye geldi. İkinci ihbardan sonra gerekli sayıda itfaiye geldi. Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı. Tahliye edildi. İlk tahliyeyi ben yaptım. Alarmlar çaldığı esnada saha ziyaretimizi yapıyorduk. Yangın çıktığını çatı katında olduğunu söylediler biz de acil bir şekilde binayı tahliye ettik. Tekstil firması, tekstil olunca çabucak alev alıyor. Bizim binamız da plastik firması ve sıçrama ihtimali vardı. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler vardı. Onlara müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

İş yeri sahiplerinden Musa Eryılmaz ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Öte yangın, yangını haber alan bazı fabrika çalışanlarının yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.07.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
Iplik Fabrikasıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçan hırsızlar takla attı
Polisten kaçan hırsızlar takla attı
Vatmanın dikkati hayat kurtardı
Vatmanın dikkati hayat kurtardı
Yeni aldığı motosiklet sonu oldu
Yeni aldığı motosiklet sonu oldu
Otobüs ile otomobil çarpıştı
Otobüs ile otomobil çarpıştı
Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpıştı
Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpıştı
Kuşlara ateş ederken babasını vurdu
Kuşlara ateş ederken babasını vurdu
Galerideki 8 araç yandı
Galerideki 8 araç yandı
Medyada yaprak dökümü
Medyada yaprak dökümü
TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü
TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim