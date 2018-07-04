İplik fabrikası yandı

Hadımköy’deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi’ndeki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atatürk Organize Sanayi Sitesi’deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli’den başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi. Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500-5 bin metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.

3 katlı fabrika

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktığı sırasında yan taraftaki fabrikada saha denetimi yapan İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu yaşananları anlattı. Yangının çatıdan başladığı söyleyen Güneysu, alarmların çalmasıyla birlikte tahliye çalışmasına başladıklarını söyledi. Yangın sırasında fabrikada yüzlerce çalışanın olduğunu belirten Güneysu, dumandan etkilenenler olduğunu fakat can kaybı olmadığını söyledi.

‘Yangın çıktığında yüzlerce personel vardı’

İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu, “Bugün bizim saha denetimi günümüzde firmada gezerken alarmlar çaldı. Yan binanın çatısında yangın çıktığı öğrendik. Hızlı bir şekilde çalışanlarımızı tahliye etti. İtfaiye ihbarını ben yaptım. İlk başta iki tane itfaiye geldi. İkinci ihbardan sonra gerekli sayıda itfaiye geldi. Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı. Tahliye edildi. İlk tahliyeyi ben yaptım. Alarmlar çaldığı esnada saha ziyaretimizi yapıyorduk. Yangın çıktığını çatı katında olduğunu söylediler biz de acil bir şekilde binayı tahliye ettik. Tekstil firması, tekstil olunca çabucak alev alıyor. Bizim binamız da plastik firması ve sıçrama ihtimali vardı. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler vardı. Onlara müdahale edildi” ifadelerini kullandı. İş yeri sahiplerinden Musa Eryılmaz ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Öte yangın, yangını haber alan bazı fabrika çalışanlarının yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.