İranlı turistler Van'a akın etti!

Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Yoğunluk nedeniyle gişe sayısının 2'den 4'e çıkarıldığı sınır kapısında 4 günde 7 bin 280 İranlı turist, tatilini değerlendirmek için Van'a geldi.

Kentte "Van Shopping Fest" adı altında 15 Mart-5 Nisan'da düzenlenen alışveriş festivaline denk gelen İran'daki nevruz tatili, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı sevindirdi.

Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandıran İranlı turistler, lokantalarda da yoğunluğun oluşmasını sağladı. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk öncesi gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Sınır kapısına takviye gümrük memurları ve pasaport polisleri görevlendirdiklerini ifade eden Çiftci, şöyle konuştu: "Sınır kapısında yolcu olduğu sürece mesai kavramına bakılmaksızın hizmet verilecek. Sınır kapılarında her türlü önlemi aldık. Bakanlıktan ve bölgede müdürlüklerinden oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli olarak takip ve kontroller yapılmaktadır. Ayrıca Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki inşaat çalışmalarının ağustos ayı gibi tamamlanmasıyla kapımız 24 saat uluslararası trafiğe açılacak. Ayrıca Gürbulak Sınır Kapısı'nda da yeni bir proje çalışması yapılmakta. Orada da yeni bir proje hayata geçireceğiz."

HABER MERKEZİ