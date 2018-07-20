Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.577
DOLAR
4.7919
STERLİN
6.2877
EURO
5.6070

İş hayali kuran şoförler şoka uğradı

Antalya'da bir şahsın yurt dışında aylık 4 bin avro maaşla iş vaadinde bulunup kendilerini dolandırdığını iddia eden 55 şoför, polise şikayette bulundu. Şoförleri minibüsle getiren 2 şoför de taşıma ücretini alamadığını ileri sürerek aynı şahıs hakkında ayrıca şikayette bulundu

20 Temmuz 2018 Cuma 17:13
İş hayali kuran şoförler şoka uğradı

İnternetten gördükleri ‘yurt dışında dolgun maaşlı iş ilanını’ için Antalya’ya gelen 55 şoför, kendilerini almaya gelen olmayınca dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. İlginç olay, Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, internet üzerinden ‘Norveç’te 4 bin avroya şoförlük’ yazılı ilanı gördü. İlanın ardından telefona sarılan şoförler, kayıt işlemleri için önce Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç’e götüreceğini vadeden bir şahısla tanıştı.

Burada gerçekleştirilen toplantının ardından iddiaya göre şoförlerden 2 ila 5 bin TL arasında değişen ön ödeme ile pasaportları alındı, ardından da 19 Temmuz sabahı Antalya kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanmaları söylendi.

Havayoluyla gidecekleri Norveç’te dolgun maaş hayali kuran şoförler de, söylenen tarih ve saatte belirtilen yere 2 minibüsle gelerek, işe yerleştirme vaadinde bulunan şahsı beklemeye başladı. Saatler geçmesine rağmen şahsa ulaşamayan şoförler, dolandırıldıklarını düşünerek polise haber verdi.

Bu sırada başka bir minibüsle aynı hayal için Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.

4 bin 100 avro maaş, 42 avro da mesai

Konya’nın Seydişehir ilçesinden Norveç’e arkadaşıyla birlikte gitmek için Antalya’ya geldiğini belirten şoförlerden Savaş Seçim, dolandırıldığını iddia ederek, "Bize böyle bir teklif geldi ve kabul ettik.

Ön ödeme olarak 2 bin lira ile 5 bin lira arasında para verdik. 4 bin 100 avro maaş, 42 avro da mesai alacağımızı ayrıca 8 saat çalışacağımız ve hafta sonunun da tatil olacağı vaat edildi. Şuanda 55 kişi buradayız. 30 kişi de yoldan geri döndü" diye konuştu.

'Bize de 2 bin 500 lira verecekti'

55 şoförü minibüsle getiren 2 şoför ise, aynı şahısla 2 bin 500 liraya taşıma ücretinde anlaştıklarını ve kendilerinin de dolandırıldığını iddia ederek, "Bize de 2 bin 500 lira verecekti. Mazot yükselmiş dağ gibi borçlarımız var. Biz para vermedik ama paramızı da alamadık" ifadelerini kullandı. Öte yandan şoförlerin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci işçi 24 saat sonra çıkarıldı
İkinci işçi 24 saat sonra çıkarıldı
Tuzla soruşturmasında 11 kişiye dava
Tuzla soruşturmasında 11 kişiye dava
Kamyondan kayan direk halk otobüsünün içine girdi: 2 ÖLÜ
Kamyondan kayan direk halk otobüsünün içine girdi: 2 ÖLÜ
KPSS davasında 2 sanığa ceza
KPSS davasında 2 sanığa ceza
İnşaat işçisi cinayetten tutuklandı
İnşaat işçisi cinayetten tutuklandı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bu üst geçidi motosikletliler kullanıyor
Bu üst geçidi motosikletliler kullanıyor
Sahte altına dikkat!
Sahte altına dikkat!
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim