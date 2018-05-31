İş kazalarında 2 can gitti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kağıt ambalaj tesisinde bulunan kepçeyi temizlemek istediği esnada alt kısmında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olay, Karasu ilçesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde Kuyumculuğu kavşağı yanında bulunan bir kağıt ambalaj tesisinde yaşandı.

Melih Şahin isimli çalışan, tesis içerisinde bulunan kepçeyi temizlemek istedi. Melih Şahin, temizliğe başladıktan bir süre sonra iş makinasının alt kısmına sıkıştı. Şahin'in acı feryatları üzerine olay yerine koşan diğer çalışanlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Melih Şahi'nin yapılan sağlık kontrolleri sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8. kattan düşen işçi öldü

Bir başka iş kazası da Samsun'da yaşandı. Çalıştığı inşaat halindeki binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

10 katlı inşaat halindeki binanın 8. katında çalışan sıva işçisi 54 yaşındaki Bahri Öztaş, kum çekme makarasının halatının yönünü değiştirmek isterken sırt üstü kum yığınının üzerine düştü. Ağır yaralanan Bahri Öztaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ