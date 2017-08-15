İş makinesi midibüsün üzerine düştü 8 ÖLÜ

Ağrı'nın Tutak ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Ağrı il merkezi yönüne giden ve Hüseyin T'nin (43) kullandığı 63 K 3279 plakalı tırın dorsesi üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamur deresi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda tırdan düştü.

Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen Salih Oyğar yönetimindeki 65 ET 520 plakalı midibüse çarptı. Kazada, Oyğar'ın yanı sıra midibüsteki 6 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan Kadir Kızıltaş (32), Yaşar Yöntem (44), Levent Şahin (34), Ergül Kızıltaş, Muhammet Ali Özdemir (23), Serdar Aktaş (19), Adem Bilgi (27), Ferhan Koca (26), Dilan Yılmaz (18), Güllüzar Yılmaz (38), İbrahim Bilgi (31), Abdulselam Açıkgöz (23), Enes Karagöz (17), Baran Alpaslan (21) ve Fatih Nazlıgül Tutak ve Ağrı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Güllüzar ve kızı Dilan Yılmaz Erzurum'a, Fatih Nazlıgül ise Van'a sevk edildi. Van'a sevk edilen Nazlıgül, yolda yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişiler ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekiplerince midibüsten çıkartılarak, aynı hastanelerin morguna götürüldü.