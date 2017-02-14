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İş makinesi operatörü kazada öldü

Bursa’da, rampa aşağı inerken yan yatan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

14 Şubat 2017 Salı 15:25
İş makinesi operatörü kazada öldü
Bursa’da, rampa aşağı inerken yan yatan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. Olay, Gürsu'nun Iğdır köyünde Kışlaboğazı mevkiinde meydana geldi. Kepçe operatörü olarak çalışan Burhan Altunel (48), rampadan inmeye başladı. Bu sırada kepçe kontrolden çıktı. Yan yatan kepçe ile toprak arasında sıkışan Burhan Altunel hayatını kaybetti. Kurtarıcının vinci çekmesiyle çıkartılan Altunel’in öldüğü görüldü. Öte yandan iş kazasının ardından bilirkişi incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Anahtar Kelimeler:
Bursa
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