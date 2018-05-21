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İş makinesinin altına kalan adam öldü

Düzce’de kaza sonrası yol kenarını temizleyen iş makinesinin manevra yaptığı esnada altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:13
İş makinesinin altına kalan adam öldü

Kaza, Düzce’nin D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Engin Gümrükçü idaresindeki kepçe geri geri manevra yaptığı sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan İdris Sakalsız’ı (43) fark etmeyerek üzerinden geçti. Sakalsız’ın ezildiğini gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan Sakalsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup gelen Sakalsız’ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden İdris Sakalsız’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kuruma’na götürüldü.

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