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İş makinesinin altında kaldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay, Kızılpınar Işıklı kavşağı yakınındaki yatay sondaj çalışmasının yapıldığı bölgede meydana gelmişti.

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İş makinesinin altında kaldı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay, Kızılpınar Işıklı kavşağı yakınındaki yatay sondaj çalışmasının yapıldığı bölgede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan Derviş Kahraman, devrilen sondaj makinesinin altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçi Derviş Kahraman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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