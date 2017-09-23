İş sağlığı ve güvenliği İzmir'de konuşulacak

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) organize ettiği 4. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı, Türkerler Holding ana sponsorluğunda, 12-14 Ekim tarihleri arasında Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Zirveye ilişkin tanıtım toplantısında; İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Zirve Düzenleme Komitesi üyeleri Cengiz Yavaş (İZSİAD Başkan Yardımcısı), Şenol Aslanoğlu (İZSİAD Genel Sekreteri) ve Ata Temiz (İzmir Büyükşehir Belediyesi İSG Koordinatörü) bilgi verdi.

Yasalara rağmen iş kazalarının önlemediğinin altını çizen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, bu konuda ilköğretim çağından itibaren toplumsal bilinç aşılanmasının şart olduğunu vurguladı. İşverenlerin İSG tedbirlerini maliyet unsuru olarak asla görmemesi gerektiği belirten Küçükkurt, “Hiçbir para, giden bir canın değerini karşılayamaz. İşverenler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyici tutumu yüzde 100 benimsemeli. Ülke genelinde iş güvenliği anlayışının yerleşmesi ve benimsenmesi meselesi sürekli gündemde tutulmalı” dedi.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL