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İş yerinde uyuyan genç yanarak can verdi

Mardin’in Yeşilli ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangında, içeride uyuyan bir genç yanarak hayatını kaybetti

18 Ocak 2018 Perşembe 17:14
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İş yerinde uyuyan genç yanarak can verdi

Yangın, 08.00 sıralarında, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi Ayhan Kartlı Caddesi’nde bulunan bir yerinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, iş yerini sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan 20 yaşındaki Muvaffak Aras yanarak hayatını kaybetti.

İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Aras’ın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
MardinYeşilliGençYangın
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