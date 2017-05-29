Adana'nın Ceyhan ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iki iş yerine yapılan baskında 1 uzun namlulu silah, 6 dinamit lokumu, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bunlara ait fişekler ele geçirildi. Olay, Ceyhan ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sanayi sitesinde iki iş yerinde silah yapıldığı ve satıldığı ihbarı geldi. Polis ihbarı değerlendirerek iş yerlerine yaptığı baskında şaşkına döndü. Polis iki iş yerinde yaptığı aramada 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 6 dinamit lokumu, 3 tabanca ve 4 av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahipleri Mehmet İ. ile Yakup K. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Yakup K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA
İş yerinden cephanelik çıktı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iki iş yerine yapılan baskında 1 uzun namlulu silah, 6 dinamit lokumu, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.
29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:58
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