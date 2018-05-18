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İşçi servisi devrildi: 18 yaralı

Uşak’ta Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 5’i ağır toplam 18 kişi yaralandı

18 Mayıs 2018 Cuma 16:15
İşçi servisi devrildi: 18 yaralı

Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesi ile Manisa’nın Alaşehir yolu arasında sabah erken saatlerde meydana geldi. Rıdvan Vurgun’un kullandığı ve içinde 17 işçinin bulunduğu 34 EV 5364 plakalı minibüs, Yüksek Hızlı Tren şantiye alanına giderken yolda devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar Eşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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