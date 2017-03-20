İşçi servisi kamyona çarptı: 2 ölü, 24 yaralı





Balıkesir ’in Dursunbey ilçesinde D 230 karayolunda meydana gelen trafik kazasında krom madeninde çalışan maden işçilerini taşıyan minibüs, Karabük'ten Dursunbey'e tomruk getiren kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası tomruklar yola dağılırken, 2 maden işçisi öldü, 1’i ağır 24 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı. Sabah saatlerinde Pirebeyler kavşağında meydana gelen kazada Asım K. yönetimindeki 55 YD 054 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Ramazan K. yönetimindeki 16 KC 130 plakalı işçi dolu minibüs çarpıştı. Kazanın ardından tomruk yüklü kamyondan yola tomruklar savrulurken arkadan gelen Raşit Eyar yönetimindeki 16 CNC 43 plakalı araç, sürücüsünün son anda yaptığı manevrayla tomruklardan kurtulabildi.

Yoğun sis vardı