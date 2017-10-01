İşçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Karabük - Kastamonu Karayolu Çevrik Köprü mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilen minibüste bulunan 16 işçi yaralandı. Kastamonu'nun Araç ilçesinden aldığı işçileri Safranbolu'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına götüren Davut Küçükbulut (28) yönetimindeki 37 HH 811 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar etmesi sonucu olay yerine gelen 112 ekiplerince 10 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2 yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ise özel bir hastaneye kaldırıldı.