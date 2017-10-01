Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018

İşçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine işçi taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 Pazar 17:17
6 Okunma
İşçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Karabük - Kastamonu Karayolu Çevrik Köprü mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilen minibüste bulunan 16 işçi yaralandı. Kastamonu'nun Araç ilçesinden aldığı işçileri Safranbolu'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına götüren Davut Küçükbulut (28) yönetimindeki 37 HH 811 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar etmesi sonucu olay yerine gelen 112 ekiplerince 10 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2 yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKarabükİlceMinibüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim