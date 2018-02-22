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İşçi servisi takla attı: 12 yaralı 

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü refüje çarpıp takla attı. Devrilen minibüs içindeki 12 kişi yaralandı

22 Şubat 2018 Perşembe 17:32
İşçi servisi takla attı: 12 yaralı 

Sabah saatlerinde Akhisar merkezden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kapaklı Mahallesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Şahin yönetimindeki 45 J 9438 plakalı minibüs, sürücünün OSB Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kazayı çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'e haber vermesinin ardından olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi ve minibüs şoförü Hüseyin Şahin, çevrede bulunan devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaAkhisarIşçiMinibüs
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