Gaziantep'te 2 işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Celal S. idaresindeki 27 S 3699 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 S 3151 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki işçi servisinde bulunan 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Sürücülerden Celal S. ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Öte yandan, kazada yaralanan Cuma Şahin'in durumu ciddiyetini korurken, diğer 19 yaralanın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
Gaziantep'te 2 işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.
14 Mart 2017 Salı 14:57
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