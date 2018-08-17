Kaza, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sobran Mahallesi mevkinde bulunan üzüm bağına işçi taşıyan ve Alaşehir’den Uşak Eşme yönüne giden M.K yönetimindeki 45 KA 6671 plakalı traktör, karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 45 KA 5646 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan tarım işçileri yola savruldu. Kazada traktör römorkunda bulunan Barış Yamaçtepe (33) hayatını kaybederken, yaralı 7 tarım işçisi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen 7 yaralıdan 6’sı ayakta tedavi edilirken, yaralılardan Gülnaz Yamaçtepe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İşçi taşıyan traktör kamyonla çarpıştı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
17 Ağustos 2018 Cuma 17:22