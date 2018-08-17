İşçilerden maaş eylemi

Antalya’da Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) inşaatında çalışan bir grup işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaatta bulunan bazı malzemeleri ateşe verip iş bırakan işçiler, gelen arazözü de engellemeye çalıştı. Yakılan malzemelerin ormanlık alana yakın olması ve alevlerin ormana sıçrayabileceği uyarısı üzerine işçiler arazözün müdahalesine izin verdi.

Ateş yakıp arazözü engellemek istediler

Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan ÇAMATEM inşaatında çalışan yaklaşık 60 inşaat işçisi, 85 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle önceki akşam iş bıraktı. İşçiler taşeron firma yetkililerinin bayram önüne ödeme yapma sözünü tutmadığını söyledi. Bugün de firmayla görüşmeden bir sonuç alamayan bir grup işçi, yatakhane önünde buldukları tahta ve plastik parçalarını ateşe verip eylem yaptı. Ateşin ormana yakın olması nedeniyle hastaneye gelen vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ateşi söndürmek istedi. İtfaiye ekiplerine olayın bir yangın olmadığını söyleyen işçiler, görevlileri engellemek istedi. Arazözün de önünü kesen işçiler, ateşin ormana sıçrama uyarısıyla söndürmeye izin verdi. Polis ekiplerinin de gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine işçiler eylemine son verdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden çalışmaya gelen işçiler, yaşam şartlarının çok kötü olduğunu, yetkililerden denetim yapmasını istedi.

‘85 günlük alacağımız var’

Taşeronun vaat ettiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren işçi Osman Solak, “Firma yetkilisi Kurban Bayramı’na kadar tüm alacaklarımızı bile ödeyeceğini söyledi. Bizde çalışmaya devam ettik. Ortalama kişi başı 7-8 bin lira alacağı var. Yaz günü çalıştık. Kaldığım yere bakın. Halkın önünde utanmadan banyo yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü’nü buraya davet ediyorum, gelsin görsün halimizi. Arkadaşlarımızın hepsi il dışından ekmek paralarını kazanmak için geldi ama mağdur edildi” diye konuştu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yüklenici firmayla çalışanlar arasındaki ödeme anlaşmazlığının yargıda çözüme kavuşabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.